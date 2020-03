Streifkollision zwischen Personenwagen und Fahrrad in Allschwil

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 80-jähriger Personenwagenlenker in der Baslerstrasse in Richtung Allschwil Dorf. Beim Versuch, eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin zu überholen, kam es zu einer seitlichen Streifkollision. Dabei geriet die Radfahrerin ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilt.

Die Fahrradlenkerin wurde beim Sturz verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.