Streifkollision zwischen zwei Personenwagen – Polizei sucht Zeugen

Ein 68-jähriger Autofahrer fuhr auf der Hauptstrasse in Oberwil auf der linken Fahrspur in Richtung «Dennerkreisel». Dabei wurde sein Fahrzeug von einem unbekannten Personenwagen, welcher in die gleiche Richtung fuhr, auf der rechten Seite beschädigt. Der/die unbekannte Fahrzeuglenker/in fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wie die Baselbieter Polizei berichtet.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, insbesondere der/die unbekannte Fahrzeuglenker/in, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich zu melden.