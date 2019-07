Über ein Jahrhundert hat die Papierfabrik das Dorf Grellingen geprägt. Anfang 2016 gab die Ziegler Papier AG bekannt, die Produktion von Spezialpapier im Laufental einzustellen. Das Industrieareal sollte sukzessive in ein Wohngebiet verwandelt werden. Die Eigentümer lancierten einen Architekturwettbewerb mit der Idee, einen Teil der bestehenden Gebäude umzunutzen, als Zeitzeugen einzubeziehen und mit Neubauten zu ergänzen.

Die Arealentwickler rannten mit ihren Plänen beim Grellinger Gemeinderat offene Türen ein. Dieser verfolgt eine Wachstumsstrategie. Das Ziegler-Areal birgt das Potenzial für 1000 neue Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von aktuell rund 1850 entspricht das einer Zunahme um mehr als 50 Prozent. Der Gemeinderat hatte die Fachkommission Ortskern unter Mitwirkung des Ressortleiters Hoch- und Tiefbau sowie des Gemeindepräsidenten beauftragt, die Entwicklung des 33 000 Quadratmeter grossen Areals zu begleiten. Im Rahmen der Testplanung sollte ein städtebauliches Gestaltungskonzept und auf Basis dessen ein Quartierplan erstellt werden. Doch bei der Konkretisierung hat es zwischen dem Gemeinderat und den Landeigentümern der Ziegler Papier AG Differenzen gegeben.

Bahnübergänge sorgen für Streit

«Die Quartierplanung ist auf Eis gelegt», bestätigt Gemeindepräsident Alex Hein auf Nachfrage der bz. Der Ball liege nun bei den Eigentümern. Der Gemeinderat sei weiterhin daran interessiert, mit der Planung weiterzumachen, betont Hein. Zu den inhaltlichen Differenzen zwischen Gemeinde und Ziegler will er nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Gemeinde ist daran interessiert, möglichst das ganze Areal in einen Quartierplan einzubeziehen; dieser könne dann im Rahmen von Teilzonenplänen etappenweise umgesetzt werden. Demgegenüber will die Ziegler AG vorerst nur einen Teil des Areals in die Planung integrieren.