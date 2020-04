Stromunterbruch in Allschwil BL bei 915 Primeo-Energie-Kunden

Bei Bauarbeiten kam es um 9.40 Uhr an einem Stromkabel am Hegenheimermattweg zu einem Kurzschluss, wie Primeo Energie mitteilte. In der Folge sei der Strom für rund 20 bis 30 Minuten ausgefallen. Betroffen waren neben dem Industriegebiet Allschwils auch einige umliegende Wohnquartiere. Durch Umschaltungen konnte die Versorgung laut Mitteilung nach 29 Minuten wiederhergestellt werden.