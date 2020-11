«Suure Mogge» in innerer Leere

Es ist ja nicht so, dass ich nichts erlebt hätte. Um den Beretenchopf bin ich gewandert, ein prächtiger Herbsttag. Die Luft ist gut gewesen, wenn ich nicht geraucht habe. Auf der Strasse hinunter nach Langenbruck sonntagsfahrende Töffs, das einzige Flugzeug eine stille «Vampire» im ordnungslosen Hinterhof des Armeemuseums. Jetzt, vor dem Teller «Suure Mogge» im «Ochsen», fühle ich gleichwohl das, was man innere Leere nennt. Nicht einen leeren Magen. Es ist dieses Gefühl, als wäre man eine Wursthaut, deren Inhalt ein anderer längst herausgefressen hat.

Zugegeben, ich speise zur Unzeit, es ist vier Uhr nachmittags. Auf der Fensterbank links dickblättrige Pflanzen in diversen Töpfen, dazwischen ein Figurenensemble, Käuze en famille, unfähig wegzufliegen. Rechts – auf dem Tisch neben dem Ausgang – eine weitere Figur, keinen Meter hoch: ein schmieriger Koch mit Schmerbauch und Kochhaube, den rechten Daumen aufrecht, in der Linken eine Tafel mit der Tagesempfehlung; das rechte Auge etwas zugekniffen, der Mundwinkel angehoben, die andere Gesichtshälfte schlaff und aufgequollen, alkoholisch. Ein hohles Grinsen.

Dieser künstliche Koch hat mir zu diesem Haufen Fleisch geraten, der nun in Sauce vor mir auf dem Teller liegt, mit einem Haufen Spätzli und einem Haufen Rotkraut. Die Gabel kommt einem klein vor – die Gabel des Sisyphos im Wirtshaus. Blicke ich auf, sehe ich vis-à-vis das wandfüllende Bild eines Ochsen: bräunlich-oranges Fleckvieh in Seitenansicht, gewaltig, das Haupt zu mir gekehrt. Nicht in einer Landschaft, ein seltsamer, kahler Raum ist angedeutet, die Farben der Viehflecken aufnehmend. Ein Ochse in seiner inneren Leere, denke ich, den Mund voller Fleisch, ein Ochse, der nur zu ochsen hat. Und obwohl sich mein Inneres füllt und das Ende naht, wird die Leere immer grösser. Auf dem Tisch drei Dublerköpfe, die ihre Bezeichnung verloren haben; auch in ihnen nur luftige Leere.

Das Gästehaus neben dem «Ochsen» ist das Geburtshaus Oskar Biders, Fliegerheld, «Bezwinger der Pyrenäen und der Alpen», wie auf einem Schild vermerkt, «gest. am 7.7.1919». Akrobatisch vor einem dräuenden bürgerlichen Leben in den Tod geflogen. Wie seine Schwester Leny, die sich am selben Tag in den Kopf geschossen hat – zwei Tage zuvor war in der Zeitung ihre «Eheverkündung» erschienen. Man hat einen «suure Mogge» bezwungen und ist selbst zu einem geworden. Paradoxe Tellertragödie, Horror Vacui. Wenn man Flügel hätte, wären sie längst mariniert und im Ofen.