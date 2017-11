Und nicht nur in Muttenz hatte der Systemwechsel in den vergangenen Jahrzehnten einen schweren Stand. So scheiterten seit der Jahrtausendwende in Münchenstein zwei Anläufe. 2006 lehnte das Volk einen Vorstoss eines losen Komitees ab. Nah dran an einem Einwohnerrat war man 2014, nachdem sich die Gemeindeversammlung dafür ausgesprochen hatte.

Auch der Gemeinderat war für die Umstellung, doch das Stimmvolk lehnte die entsprechende Änderung der Gemeindeordnung ab. Dagegen hatten sich Bürgerliche ausgesprochen, während die Linke fast geschlossen dafür war. «Es wurden viele Emotionen geschürt», sagt der heutige Gemeinderat Daniel Altermatt (GLP), der sich beide Male für die Umstellung einsetzte. «Wer mit dem Kopf argumentiert, hat in einer Abstimmung über einen Einwohnerrat einen schweren Stand.»

Seit 1972 erlaubt

Dabei hat man in Münchenstein Erfahrung mit einem Gemeindeparlament. Allerdings ist das lange her. Anfang der 1970er-Jahre erlaubte der Kanton Einwohnerräte. 1972 führten einige grosse Gemeinden einen solchen ein. Allschwil, Liestal, Reinach, Binningen und Pratteln haben ihn heute noch. Münchenstein hatte nur eine Legislaturperiode lang ein Parlament, Birsfelden immerhin bis 1992.

Seither gab es in Birsfelden drei Versuche, den Einwohnerrat wiederzubeleben – alle drei vergeblich. 2011 schaffte sich dort zwar die Gemeindeversammlung zugunsten eines Parlaments selber ab, lehnte danach aber die entsprechende Gemeindeverordnung ab. Das führte zu einem Rechtsstreit, den die Befürworter eines Parlaments gegen den Gemeinderat schliesslich verloren.

In Oberwil wollte 2014 der heutige Baselbieter FDP-Präsident Paul Hofer ein überparteiliches Komitee gründen, das eine Initiative hätte lancieren sollen. Doch soweit kam es nicht. «Es standen Wahlen an», sagt Hofer. Die Parteien bekam er zwar noch alle an einen Tisch. «Aber keine wollte sich für einen Einwohnerrat engagieren.» Für ihn war klar: Ohne Unterstützung durch möglichst alle Ortsparteien würde er keine Initiative lancieren.

Das entspricht der Lehre, die Issler und Altermatt aus ihren Niederlagen ziehen: Ohne breite Unterstützung hat ein Einwohnerrat von vornherein keine Chance. Das neue Komitee in Muttenz besteht aus Vertretern aller Parteien, auch aus der sonst Einwohnerrat-kritischen SVP.

«Die Zeit ist reif für einen Einwohnerrat», ist Präsident Schaub überzeugt. Beim Sammeln der Unterschriften habe er Zuspruch von vielen Stimmbürgern erhalten, die bisher nicht politisch tätig gewesen seien. Doch auch er weiss: Einfach wird die Umstellung nicht. «Die Gegner schweigen ja bisher noch.»

Immerhin hat das Komitee mindestens einen Mitstreiter im Gemeinderat, Alain Bai (FDP). Im Wahlkampf 2016 hatte er sich ausdrücklich für die Schaffung eines Einwohnerrats ausgesprochen.