Taugen Urnenabstimmungen als Ersatz für Gemeindeversammlungen im Baselbiet?

Sollen die Baselbieter Gemeinden angesichts der Coronakrise Urnenabstimmungen anstelle von Gemeindeversammlungen durchführen und so Entscheide über dringliche Geschäfte und das Gemeindebudget herbeiführen können?

Darüber entbrannte gestern Abend im Landrat eine lebhafte Debatte, die viel Anschauungsmaterial für den Staatskundeunterricht lieferte. Der Entscheid fällt heute Donnerstag, der Ausgang ist ungewiss: Einen Rückweisungsantrag aus der Grünen/EVP-Fraktion lehnte das Parlament mit 39 zu 43 Stimmen knapp ab.

Die Befürworter haben zahlenmässig die Oberhand, allerdings ist für das Geschäft ein Zweidrittelmehr nötig, um es sofort in Kraft setzen zu können. Um dies zu erreichen, müssten in der separaten Abstimmung über die Inkraftsetzung wohl auch Gegner der Vorlage auf ein Ja einschwenken.

Demokratieverlust mit oder ohne Urnenabstimmung?

Als «befristete Übergangslösung, die Demokratieverlust in den Gemeinden und Verzögerungen verhindert», pries der Frenkendörfer SP-Landrat und Gemeinderat Urs Kaufmann die Möglichkeit von Urnenabstimmungen. Während des Lockdowns im Frühling waren Gemeindeversammlungen verboten; die Exekutiven hätten nach Notrecht unaufschiebbare Entscheide fällen dürfen. «Das war die schlechteste Lösung. Sie hat alle demokratischen Rechte auf Gemeindeebene ausser Kraft gesetzt.» Das dürfe sich nicht wiederholen, fand Kaufmann.

Der Binninger FDP-Landrat Marc Schinzel sah demgegenüber just im vorliegenden Gesetz den beklagten Demokratieverlust: «Bei einer Urnenabstimmung kann ich nur Ja oder Nein sagen. Anträge stellen und mitdiskutieren ist nicht möglich», gab Schinzel zu bedenken. Eine Urnenabstimmung sei somit nicht gleichwertig mit einer Gemeindeversammlung oder einer Einwohnerratssitzung.

Das sahen indes nicht alle Freisinnigen so. Für einmal liefen die Fronten nicht entlang des gewohnten Links-Rechts-Schemas, sondern mitten durch die Fraktionen. In der Krise seien pragmatische, rasche Lösungen gefragt, sagte der Birsfelder Gemeindepräsident und FDP-­Landrat Christof Hiltmann. «Die einen wollen den Gemeinderäten an den Kragen, wenn sie in dieser Situation eine ‹Gmeini› abhalten, die anderen, wenn sie an der Urne abstimmen lassen wollen.» Allen recht könne man es nicht machen. «Was wir aber können, ist mit dieser Vorlage eine zusätzliche Option zu schaffen – die Kann-Formulierung für eine Urnenabstimmung», sagte Hiltmann.

«Wir stecken in einer Krise, nicht in einer Rechtskrise»

CVP-Finanzdirektor Anton Lauber äusserte hingegen grosse Vorbehalte angesichts der unklaren Rechtslage: «Die Demokratie verträgt keine Experimente.» Das Risiko von Beschwerden gegen Urnenabstimmungen, die von Gemeinderäten angesetzt werden, sei gross. «Ja, wir stecken in einer Krise, aber nicht in einer Rechtskrise», sagte Lauber im Namen der Regierung.

Dieses Argument nahm Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr (Aesch) auf. Ihn störte die weitgehende Handlungsfreiheit, die man mit dem Gesetz den Gemeinderäten gebe: «Sie können selber entscheiden, ob sie eine ‹Gmeini› oder doch lieber eine Urnenabstimmung durchführen wollen. Damit hebt man sie zu einem Coronaexpertengremium empor», kritisierte Kirchmayr.

Er beantragte einen Passus im Gesetz, wonach die Gemeinde-Exekutive nur bei Bestehen der ausserordentlichen Lage Urnenabstimmungen ansetzen dürfen. Gegen diese Einschränkung wehrte sich die Mehrheit und lehnte den Antrag mit 28 zu 49 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Laut Formulierung im Gesetz ist eine Urnenabstimmung dann möglich, wenn Gemeindeversammlungen verboten sind oder wenn die Durchführung «aufgrund des Übertragungsrisikos als nicht verantwortbar erscheint».