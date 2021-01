Teenager-Chef aus dem Baselbiet plant im grossen Stil: «Das ist nicht mein Beruf, das ist meine Berufung»

Beim Abschlussprojekt in der 6. Klasse klickte es schliesslich: «Wir erklärten diverse Grundlagen aus der Programmiersprache und packten das Ganze auf eine eigene Website», erzählt Diego Simone. «Direkt im Anschluss war ich mit meiner Familie in den Sommerferien im Ausland und hatte sechs Wochen Zeit, mich mit Programmieren zu beschäftigen.»

Dabei erkannte Simone einen wichtigen Zusammenhang: «Ich fand immer cool, selber Dinge zu entwickeln, aber auch die beste Software muss ich vermarkten können.» Also begann der Sekundarschüler sich in verschiedene Marketing-Methoden einzulesen und besuchte Online-Weiterbildungen zu Unternehmensführung. Viel Wissen sei ausserdem aus Praxis entstanden, berichtet Diego Simone.

«Tote Stunden» füllt er mit Arbeit

Um seine langfristigen Ziele zu erreichen, opfert Simone bereitwillig seine Freizeit: In der Schulzeit verbringt er nach Unterrichtsende zwei bis sieben Stunden in seinem Basler Büro. An Ferientagen können 12 bis 14 Stunden ohne Blick auf die Uhr vergehen – so fasziniert ist Simone von seinen Projekten. Denn für den Gründer geht es um mehr als Arbeit: «Das ist nicht mein Beruf, das ist meine Berufung», begründet er seinen Eifer.