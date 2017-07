Spätestens bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 erwartet die Baselbieter der nächste Regierungswahlkampf. Möglicherweise aber auch früher. Immer wieder wird über einen vorzeitigen Rücktritt von Baudirektorin Sabine Pegoraro (FDP) spekuliert, die seit 14 Jahren in der Kantons-Exekutive sitzt und seit längerem in der Kritik steht. Neben der SP, die spätestens dann wieder in die fünfköpfige Kantonsregierung möchte, wird in der SVP – bei den Wahlen 2015 mit 26,8 Prozent klar die wählerstärkste Partei – der Ruf nach einem zweiten Sitz in der Exekutive immer lauter. Nationalrat Thomas de Courten hat dazu eine klare Meinung: «Die Parteien sollten gemessen an ihrer Wählerstärke in der Regierung vertreten sein. Die SVP muss einen zweiten Regierungssitz anstreben.» Die Aussage de Courtens lässt sich auch so interpretieren: Die FDP ist derzeit mit ihren zwei Mandaten übervertreten.

«Für alle Rücktritte gewappnet»

SVP-Chef Oskar Kämpfer will den Ball flach halten. Er ist nicht an einer Fehde mit der FDP interessiert. Oberstes Ziel sei, eine möglichst starke bürgerliche Vertretung in der Regierung zu gewährleisten. Im Vordergrund stehe nicht das Parteibüchlein, sondern die Frage, welcher Kandidat die besten Wahlchancen habe. Kämpfer sagt aber auch: «Wir sind für alle möglichen Rücktritte gewappnet». Es sei nicht mehr so wie früher, als die schnell wachsende SVP nur wenig hochkarätiges Personal für Exekutivämter aufstellen konnte.

Verdiente Politiker gibt es bei der SVP tatsächlich einige: Einer davon ist de Courten selbst. Würden morgen im Baselbiet Regierungswahlen durchgeführt, so wäre er der aussichtsreichste Kandidat der Rechtsbürgerlichen. Der Nationalrat aus Rünenberg ist vergangene Woche von der «Sonntagszeitung» zum einflussreichsten Parlamentarier beider Basel gekürt worden. Der unscheinbare de Courten landete im Rating auf Platz 23 – weit vor illustren Politikern wie dem Sozialdemokraten Eric Nussbaumer (51.) oder der Grünen Maya Graf (121.).

Der Pharma-Lobbyist, der 2018 die wichtige nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit präsidieren wird, hat sich seit seiner Wahl 2011 im Bundeshaus den Ruf eines Strippenziehers erarbeitet. De Courten feiert kommende Woche seinen 51. Geburtstag, ist also im besten Politiker-Alter. Als selbstständiger Unternehmer – er führt eine Agentur für Politkommunikation – hat er keine beruflichen Verpflichtungen, die eine Regierungskandidatur behindern könnten.

Aufschlussreich zudem: In der aktuellen Ausgabe von «Regio aktuell» hat sich de Courten ein doppelseitiges Porträt gekauft. Ein nicht genannt werden wollender SVP-Landrat hat zum grossen Auftritt im Magazin eine klare Meinung: «Als ich das gesehen habe, dachte ich sofort: Das ist der Auftakt seines Wahlkampfs. De Courten werden ja schon lange Regierungs-Ambitionen nachgesagt.» Der Titterter alt SVP-Nationalrat Christian Miesch, der ein Jahr gemeinsam mit ihm in Bern politisiert hat und ein «Lion’s Club»-Kollege de Courtens ist, kommentiert: «Es wird immer wieder gemunkelt, dass er in die Regierung will.» Darüber gesprochen habe er mit ihm noch nicht.

De Courten wollte bereits 2007



Aber Miesch ist sich sicher: «Das Format hätte er. Er war ja auch SVP-Bundesratskandidat, da hat er signalisiert, dass ihm ein hohes Exekutivamt behagen würde.». De Courten wurde im Herbst 2015 von seiner Kantonalpartei bei der Nachfolge von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ins Rennen geschickt. In der Wahl spielte er eine untergeordnete Rolle; gekürt wurde Guy Parmelin. De Courten äussert sich zu seinen Regierungsambitionen so: «Über Kandidierende entscheiden die Parteimitglieder, wohl auch unter Berücksichtigung der parteiübergreifenden Konstellation.» Er konzentriere sich voll auf seine Arbeit in Bern. Dass ihn das Regierungsamt grundsätzlich interessiere, sei längst bekannt. Der Rünenberger unterlag vor den Wahlen 2007 in der SVP-internen Ausmarchung dem späteren Magistraten Jörg Krähenbühl.

Auf dem Papier ist de Courten das Aushängeschild der kantonalen SVP. Dennoch fragt sich, ob er der geeignetste Kandidat ist, um einer anderen Partei einen Regierungssitz abzuluchsen. Dagegen spricht sein Profil: Der Oberbaselbieter politisiert am rechten Rand der SVP. In einer Majorzwahl ist das ein Nachteil. Auf Kritik selbst im bürgerlichen Lager stiess 2015, dass er sich als kantonaler Wirtschaftsförderer für die Masseneinwanderungs-Initiative starkmachte. Auch gilt de Courten nicht als sehr charismatisch, obwohl er 2007 bei seinem ersten Anlauf für einen Nationalratssitz mit dem Slogan «der mit dem Kennedy-Effekt» geworben hatte. Der zuvor erwähnte SVP-Landrat sagt denn auch: «Ich zweifle, dass er wirklich gute Wahlchancen hätte.»

«Wir sollten Alleingang riskieren»

Anders beurteilt SVP-Landrätin Caroline Mall die Situation: De Courten sei ein authentischer und unabhängiger Politiker. Andere würden sagen: Im bürgerlichen Establishment des Landkantons ist er ein Aussenseiter. Dies auch, weil er sich mit den Granden der Wirtschaftskammer verkracht hat.

Mall mag Parteichef Kämpfer, der die Fahne der bürgerlichen Zusammenarbeit hochhält, nicht widersprechen. Dennoch sagt sie: Diese sei für die SVP nicht zwingend die beste Option. «Sollte die Zusammenarbeit mit FDP und CVP in den nächsten Monaten doch nicht so harmonisch verlaufen, sollten wir den Alleingang riskieren.»