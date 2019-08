In den vergangenen zehn Jahren erzielte die Muttenzer CVP bei keiner Wahl mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen. Rein mathematisch gesehen, hätte die Partei höchstens Anrecht auf einen Sitz im siebenköpfigen Gemeinderat. Trotzdem hat sie seit vielen Jahren zwei Sitze.

Und das will sie auch so lassen. Für den zweiten Wahlgang der Ersatzwahl am 25. August tritt Parteipräsident Thomas Schaub als Kandidat der Bürgerlichen an, nachdem bereits im ersten Wahlgang Doris Rutishauser einen der beiden vakanten Sitze für die FDP gesichert hat.

Die CVP holte in Muttenz in den vergangenen zehn Jahren nie mehr als zehn Prozent der Wählerstimmen. Wieso beanspruchen Sie trotzdem einen zweiten CVP-Sitz?

Thomas Schaub: Sie haben natürlich recht: Rein nach Proporz gesehen, haben wir nicht unbedingt Anrecht auf einen zweiten Sitz. Aber für die Exekutive gibt es Kopfwahlen. Jede Partei kann Kandidaturen anmelden, so funktioniert Politik.

Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso die CVP Muttenz so viel Gewicht hat?

Wir sind konsens- und dialogfähig. Als Partei der Mitte vereinigen wir die Meinungen auf der bürgerlichen Seite. Wir haben selber einen eher sozialen und einen eher wirtschaftsfreundlichen Flügel. Darum sind wir fähig, Haltungen von rechts und links aufzunehmen.

Kann sich die CVP auf ein katholisches Milieu in Muttenz abstützen?

Es gibt eine kleine katholische Gemeinschaft, für die es wichtig ist, dass wir traditionell eine katholische Partei sind. Für den überwiegenden Teil unserer Wähler spielt das aber keine Rolle. Ich selber bin übrigens reformiert, mir sind christliche Werte ein Anliegen.

Wenn Sie sagen, dass es eine Kopfwahl gibt – wegen welcher Ihrer Eigenschaften sollte man Sie wählen?

Ich weiss, wie Muttenz tickt. Ich bin Muttenzer seit Geburt, kenne die Vereine, die Bürgergemeinde, die KMU, die Parteien. Seit sechs Jahren bin ich in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, seit vier Jahren Parteipräsident. Kurz: Ich bin in Muttenz verankert.

Was unterscheidet Sie vom langjährigen CVP-Gemeindepräsidenten Peter Vogt?

Herr Vogt schaute auf allen Seiten, dass die Gemeinde funktioniert und alle harmonieren. Ich möchte mich auf KMU fokussieren und mich für soziale Institutionen einsetzen, weil ich auch eine soziale Ader habe. Vor allem will ich für die Muttenzer da sein. Ein Anliegen ist mir, Transparenz in der Politik zu schaffen, vor allem im Gemeinderat.

Ihre Parteikollegin, Gemeinderätin Franziska Stadelmann, hat der bz erklärt, zumindest nicht abgeneigt zu sein, Gemeindepräsidentin zu werden. Ist es angebracht, das Präsidium wieder der CVP zu geben?

Das muss das Volk entscheiden. Es wird sich für einen Kopf entscheiden, der für das Amt geeignet ist. Falls sich Frau Stadelmann das Amt zutraut, werden wir sie unterstützen. Sie wird aber vermutlich nicht die Einzige sein, die einen Anspruch aufs Präsidium erhebt.

Die CVP verliert schweizweit seit Jahren langsam Stimmanteile. Ist sie irgendwann zu klein, um im Gemeinderat massiv übervertreten zu sein wie jetzt in Muttenz?

Ihre erste Feststellung stimmt leider. Immerhin haben wir bei den Landratswahlen neulich unser Niveau halten können. Deshalb hoffe ich, dass wir uns in Zukunft in Muttenz sogar etwas steigern können. Das ist meine ehrliche Antwort – was auch impliziert, dass es auch anders kommen kann.

War die Übervertretung der CVP bei den Diskussionen mit anderen bürgerlichen Parteien ein Thema?

Ja, ganz kurz, auch dass die SVP als stärkste Partei gar nicht im Gemeinderat ist. Wir haben unseren Anspruch angemeldet, die anderen haben das respektiert. So funktioniert Politik.