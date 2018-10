Regierungsrat Thomas Weber befindet sich in der Zwickmühle: «Seine» SVP kämpft als einzige grössere Partei für die Selbstbestimmungsinitiative, die am 25. November eidgenössisch zur Abstimmung gelangt. Als Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor könnte er allerdings kaum öffentlich für die Initiative werben, die Schweizer Recht automatisch vor internationale Verträge stellt. Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Montagabend an einem Abstimmungspodium in Liestal keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Initiative für wirtschaftsfeindlich hält. Sie gefährde Tausende Arbeitsplätze in der Exportindustrie.