Es ist unüblich, was Thomas Weber tat. Doch der Baselbieter Gesundheitsdirektor, dessen Megaprojekt der Spitalgruppe von Unispital (USB) und Kantonsspital (KSBL) immer stärker unter Beschuss gerät, sah sich zum Handeln genötigt. Über den Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, Rolf Wirz, machte er die bz und die «Basler Zeitung» per Mail darauf aufmerksam, dass durch die Vernehmlassungsantwort der FDP ein falscher Eindruck entstehe. Die Partei hatte vergangene Woche moniert, dass in der Landratsvorlage der Regierung «die Prüfung von Alternativen für die Entwicklung des KSBL fehlt». Der Zusammenschluss von KSBL und USB sei schliesslich nur eine von mehreren Möglichkeiten. Der FDP besonders am Herzen liegt dabei die Frage, was für Folgen eine Privatisierung des KSBL hätte (bz berichtete).

Wirz weist nun auf Kapitel 5 der Landratsvorlage zur Spitalgruppe hin. Dort werden unter dem Titel «Strategische Alternativen für die Zukunft» zwei Varianten der Fusion gegenübergestellt: der Alleingang des KSBL oder dessen Verkauf, also die Privatisierung. «Warum die FDP dies nicht erwähnt, entzieht sich unserer Kenntnis», schreibt Wirz.

Las die Partei die 30-seitige Vorlage nur oberflächlich? Gegenüber der bz verteidigt sich FDP-Präsident Paul Hofer: «Selbstverständlich ist in der Vorlage auf die Varianten eingegangen worden. Allerdings fehlt uns eine vertiefte Analyse.» Es seien im bloss drei Seiten umfassenden Kapitel fast keine Zahlen aufgeführt, die Behauptungen erhärten könnten. Auch fehlten eine detailliertere Abwägung der Risiken, ein Zeithorizont, die möglichen Kosten für den Kanton und eine Analyse der positiven Effekte auf die steigenden Gesundheitskosten. Ganz grundsätzlich sei gar keine politische Diskussion über die Varianten geführt worden.

Die Variante Privatisierung fiel zuerst weg

Auf die Landratsvorlage treffen diese Vorwürfe zu. Die Passagen sind eher eine Zusammenfassung, die Varianten werden nicht gleich detailliert beleuchtet wie die Spitalfusion. Beim Alleingang befürchtet die Regierung «ein gegenseitiges Wettrüsten zwischen KSBL und USB trotz der auf beiden Seiten ungenügenden Ertragssituation». Auch könnte die mehrjährige Übergangsphase hin zu konzentrierteren Leistungsangeboten innerhalb des KSBL zu «erheblichen Patientenverlusten» führen, was die Kostenreduktion erschwere. Und Anpassungen wären unumgänglich, da das KSBL in der heutigen Struktur nicht überlebensfähig wäre. Es sei allerdings erwähnt, dass die Regierungen beider Basel im 80-seitigen Grundlagenbericht zur Spitalgruppe bereits vor einem Jahr den Alleingang deutlich detaillierter mit der Fusion verglichen haben.

Die Variante der Privatisierung fiel allerdings schon früher aus dem Rennen. Hier kommt die Regierung in der Landratsvorlage zum schwammigen Fazit, dass es «ein Stück weit um eine Glaubensfrage geht». Ist weiterhin gewünscht, dass der Kanton über die Eigentümerstrategie einen Einfluss auf die Gesundheitsversorgung nehmen kann oder überlässt man alles dem freien Markt? Finanziell sei das Risiko für den Kanton höher als bei der Spitalgruppe: «Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mit einem substanziellen Abschreiber zu rechnen ist», heisst es in der Vorlage. Dies, da etwa regionalpolitische Überlegungen in die Kaufbedingungen fliessen und den Unternehmenswert senken könnten.

Einen positiven Effekt des Verkaufs erwähnt die Regierung aber, auf den es die FDP besonders abgesehen hat: «Der gesamte Verkauf des KSBL würde es dem Kanton ermöglichen, den Rollenkonflikt zu minimieren.» Die heutige Mehrfachrolle des Kantons als Eigner, Regulator, Besteller und Aufsicht ist nämlich vielen Parteien ein Dorn im Auge. Privatisierung würde das Ende der Eigentümerschaft bedeuten. «Dafür dürften ruhig noch ein paar Monate für die politische Diskussion zur Verfügung gestellt werden», sagt Hofer.