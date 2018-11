Authentisch-tibetische Küche kann diese Woche im «Herzlich» in Liestal genossen werden. Als «Eine kulinarische Reise zum Dach der Welt» preist das Restaurant die Tage mit einem ganz besonderen Koch an.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag wird Norbu Gyibu Lhapöna das Zepter in der Küche übernehmen. Unterstützt wird der verwittwete Geflüchtete aus dem Tibet von seinen vier Kindern Pasang, Tsewang, Yangchen und Kalsang. Lhapöna hat schon im Tibet als Koch gearbeitet und weiss, was er tut.

Die Initiative zur Zusammenarbeit mit Lhapöna kam von Ludovica Del Giudice, die die Familie auf freiwilliger Basis im Alltag begleitet. «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und erhalten sehr viele positive Rückmeldungen dazu», sagt Beatrice Rieder, Inhaberin des vegetarischen Restaurants im Liestaler Stedtli.

Momos, Thukba Bhatuk und Amrakhand

Es sei das erste Mal, dass ein Flüchtling für das «Herzlich» koche. Als Ferienablöse hätten in der Küche aber auch schon Flüchtlinge geholfen. Mit deren Arbeit sei man jeweils sehr zufrieden gewesen, so Rieder.

Die Lhapönas werden ein Dreigangmenü zaubern. Momos, Thukba Bhatuk und Amrakhand: Eine typisch tibetische Suppe als Vorspeise, gedämpfte Teigtaschen mit mariniertem Rettich und zum Dessert eine Joghurtcreme mit Mango und Pistazien.

Das «Herzlich» setzt auf vegetarische und vegane Kost und war mit diesem Konzept das erste Take-away-Angebot in Liestal und Umgebung. Entsprechend ist auch der tibetische Dreigänger vegetarisch.

Das Dreigangmenü kostet 30 Franken für Erwachsene, Kinder unter zwölf Jahren essen für drei Franken weniger. Tibetisch gibt es jeweils ab 18 Uhr.