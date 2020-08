Tod im Steinbruch Laufen: War es eiskalter Mord oder ein Schuss im Affekt?

Fünf Richter am Baselbieter Strafgericht beschäftigen sich momentan mit der Frage, was am Vormittag des 21. Dezember 2017 passiert ist (bz von gestern). Sie versuchen zu beantworten, ob ein Mord geschah oder ob es sich um Totschlag handelte. Morgen Donnerstag verkünden sie ihr Urteil.

Ein heute 58-Jähriger erschoss vor ziemlich genau drei Jahren in einem stillgelegten Steinbruch in Laufen seinen Geschäftspartner. Zusammen betrieben die beiden dort eine illegale Hanfplantage. Gestern ging am Gericht in Muttenz die Parteiverhandlung zu Ende. Die letzten Worte, bevor man sich zur Beratung zurückzog, gehörten dem Angeklagten: «Ich kann es nicht rückgängig machen. Es tut mir schrecklich leid.»