Man kennt sie, die alljährlichen Massaker auf unseren Strassen, wenn im Frühjahr die Amphibienzüge zu den Laichgewässern stattfinden. Das ist die gravierendste, aber nicht die einzige Todesfalle für Frösche, Kröten und Co. Eine andere erwartet sie, aber auch Reptilien wie Eidechsen oder Blindschleichen, in Form von Dolenschächten: Die Tiere fallen durch die Öffnungen in den Deckeln hinein und sterben unten elendiglich. Entweder durch Ertrinken oder Verhungern im Wasser oder, falls es darüber einen Tauchbogen gibt, durch Verdursten.

Die Problematik ist bekannt, hier und dort versuchte man sie mit temporär unter den Dolendeckeln ausgelegten Gittern zu entschärfen. An anderen Orten fischten Naturfreunde die hilflosen Tiere mit Netzen oder Suppenkellen aus ihrem Einbahn-Kerker. Doch weil ausser im Winter fast immer irgendwelche Frösche und Kröten am Wandern sind – beispielsweise gegen Herbst die besonders gefährdeten, weil kleineren Jungtiere – suchte man nach dauerhaften Lösungen. Und man wurde fündig.

Ideale Leiter

So etwa in Dornach, wo die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Natur- und Vogelschutzverein vor einem Jahr in 150 Dolenschächten die relativ neue Ausstiegshilfe für Amphibien und Reptilien montierte. Am Dienstag Nachmittag nun instruierte der Dornacher Werkhof-Mitarbeiter Christian Holzherr die Kollegen von mehreren Baselbieter Gemeinden über das System. Initiiert wurde der Anlass von Pro Natura Baselland; ein weiterer für Oberbaselbieter Gemeinden folgt in Sissach.

Und so funktionierts: In die Schächte werden 15 bis 20 Zentimeter breite Böschungsmatten eingelassen. Das sind Kunststoffgeflechte, die dank ihrer porösen Machart den Tieren Halt bieten, sodass sie daran senkrecht nach oben klettern respektive Blindschleichen sich nach oben winden können. Diese Böschungsmatten reichen vom Dolendeckel bis zum Wasserpegel respektive zum Tauchbogen hinunter. Am untern Ende der Matten wird ein Stein als Gewicht fixiert, oben werden sie mit Kabelbindern an den Dolendeckeln festgezurrt.