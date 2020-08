Vor drei Jahren erschoss ein heute 58-Jähriger in einem Steinbruch in Laufen seinen Geschäftspartner. Die beiden hatten dort gemeinsam eine illegale Hanfanlage betrieben. In den kommenden Tagen steht der Täter vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz. Die bz berichtet live vom Prozessauftakt.