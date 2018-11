Am Mittwochmorgen machte eine Passantin einen traurigen Fund: Am Wegrand im Gebiet Paradies in Oberwil lag ein toter junger Rehbock.

Die Gemeindepolizei teilte den Fund am Nachmittag auf Facebook, der Beitrag wurde seither über 100 Mal geteilt. Das Tier sei schlimmer verletzt, als es auf dem Bild zu sehen ist. Die Wunden habe man aber bewusst nicht zeigen wollen, schreibt die Gemeindepolizei Oberwil in den Kommentaren.