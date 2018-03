Die Erhebung aus Lausanne zeigt weiter: In grossen Gemeinden sind gewisse Bevölkerungsgruppen schlecht in der Gemeindeversammlung vertreten – noch schlechter, als sie es schon in kleinen Gemeinden sind. Betroffen sind hier insbesondere Neuzugezogene und die Jungen, in geringerem Mass Frauen, Gewerbetreibende, Bauern und Menschen mit höherem Einkommen.

In Gemeinden mit über 5000 Einwohnern beteiligen sich fast nur Alteingesessene. Hingegen engagieren sich Parteimitglieder mehr in der Lokalpolitik, je grösser ihre Gemeinde ist. Das entspricht auch den Erfahrungen im Baselbiet. An Versammlungen in Muttenz, Aesch oder Münchenstein sprechen oft Bürger im Namen einer Partei. In Oberbaselbieter Dörfern hingegen spielt Parteipolitik keine Rolle.

Betroffenheit ist entscheidend

In kleinen Gemeinden machen grösstenteils immer die gleichen Stimmberechtigten an den Versammlungen mit, in grossen wechselt die Teilnehmerschaft ausgesprochen stark. Dort ist nur etwa ein Drittel «Stammgast». Zudem schwankt die Anzahl Besucher besonders stark. Daraus lässt sich schliessen, dass in Gemeinden wie Muttenz die jeweiligen Traktanden stark über die Teilnahme entscheiden.

Ladner sieht darin Hinweise, dass in grossen Gemeinden die Betroffenheitsdemokratie ausgeprägter ist als anderswo: Interessengruppen mobilisieren je nach anstehenden Traktanden Anhänger, um ihre Anliegen durchzusetzen. Für Ladner ist jedenfalls klar: Je grösser eine Gemeinde ist, umso weniger ist die Gemeindeversammlung ein Abbild der Gesamtbevölkerung.

Er hat zudem untersucht, wer sich zu Wort meldet und Anträge einbringt. In drei Viertel der Orte sind dies nicht mehr als zehn Personen pro Abend, und zwar unabhängig von der Teilnehmerzahl und der Gemeindegrösse. In grossen Gemeinden sitzt also die überwiegende Mehrheit still da. Die verbreitete Befürchtung vieler Bürgerlicher, dass mit einem Wechsel zum Parlamentssystem die Politik linker wird, kann Ladner nicht bestätigen – allerdings auch nicht das Gegenteil.

Grosse Gemeinden entgehen aber nicht dem langjährigen Trend, dass die schweizweit rund 4000 Gemeindeversammlungen jährlich seit 30 Jahren immer schlechter besucht werden. Etwa 2,5 Millionen Schweizer dürfen in ihrer Gemeinde direktdemokratisch die Lokalpolitik mitbestimmen. Doch nur noch etwa 300'000 davon nutzen dieses Recht mindestens einmal pro Jahr. Im Baselbiet hat sich die durchschnittliche Beteiligung in den vergangenen 30 Jahren auf sechs Prozent sogar halbiert.

Trotzdem hat schweizweit der Anteil an Gemeinden mit Gemeindeversammlung in den letzten Jahren leicht zugenommen. Die grösste, das sankt-gallische Rapperswil-Jona (27'000 Einwohner), lehnte es 2015 ab, auf ein Parlament umzustellen. Im Kanton Zürich hat keine Gemeinde unter 16'000 Einwohnern ein Parlament. Umgekehrt haben in den Kantonen Waadt und Neuenburg 200-Seelen-Dörfer ein eigenes Parlament. Muttenz wäre also weder mit Gemeindeversammlung noch mit Einwohnerrat ein Sonderfall. Völlig offen bleibt zudem, ob für Muttenz zutrifft, was Ladner allgemein für grosse Gemeindeversammlungsgemeinden festgestellt hat.

Geheim und referendumsfähig

Er selber will seine Untersuchungen jedenfalls nicht als Empfehlungen sehen. «Ob Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament ist zuerst einmal eine Frage der demokratietheoretischen Präferenzen», schreibt er in einem Artikel für den Schweizerischen Gemeindeverband. Allerdings gibt er Empfehlungen ab, wie Gemeindeversammlungen unter demokratischen Gesichtspunkten optimal funktionieren können. Es solle möglich sein, Abstimmungen geheim durchzuführen. Und die Entscheide müssten referendumsfähig sein, sodass bei Bedarf das Volk an der Urne das letzte Wort hat. Im Baselbiet ist beides durch das kantonale Gemeindegesetz sichergestellt.