Diese haben weiterhin zu hohe Werte an Kolibakterien ergeben, wie einer Medienmitteilung des Krisenstabes zu entnehmen ist. Die Brunnenmeister nehmen weiterhin Chlorungen vorund auch die Chlordosis erhöhen. Die erhöhte Dosis kann geschmacklich wahrnehmbar sein. Das Chlor dient der Säuberung der Leitungen und ist gesundheitlich unbedenklich.

Über 30 Proben wurden in den letzten 24 Stunden durch das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) bei Pumpwerken, Trinkwasser-Netzen und Laufbrunnen in den betroffenen Gebieten genommen.

Trinkwasser in Liestal, Arisdorf, Lausen, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar-St. Pantaleon mit Kolibakterien belastet. Aktueller Stand: Die Säuberung des Trinkwassers ist im Gange. Hotline des Krisenstabs für die Bevölkerung 0800 800 112 https://t.co/vpbfBddCag

In regelmässigen Abständen werden weiterhin Proben genommen, um so rasch als möglich die Wirkung der Chlorung festzustellen. Auf Empfehlung seitens Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen werden die Brunnen zwecks Reinigung mit Chlor weiterhin in Betrieb sein.



Das Wasser muss weiterhin zwingend über 3 Minuten abgekocht werden.



Im Spital Liestal ist zum jetzigen Zeitpunkt keine einzige Person aufgrund der Trinkwasser-Thematik behandelt worden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Trinkwasserverschmutzung