Im Trinkwasser der Stadt Liestal befinden sich Fäkalbakterien. Dies haben Messungen des kantonalen Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ergeben. Die Bevölkerung wird «dringend» dazu aufgerufen, das Trinkwasser abzukochen, wie aus mehreren Mitteilungen von Kanton und Gemeinden hervorgeht.

Betroffen sind neben Liestal die Gemeinden Arisdorf, Lausen, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar-St. Pantaleon, also rund 25'000 Menschen. Der Aufruf, das Wasser abzukochen, gilt auch in diesen Gemeinden, auch wenn bis Freitagabend für sie keine Messungen mit verunreinigtem Wasser vorlagen.

Allerdings haben genannte Gemeinden in den letzten Tagen Trinkwasser von Liestal bezogen, eine Verunreinigung ist wahrscheinlich. Betroffen ist auch das Kantonsspital Liestal. Patienten und Mitarbeiter seien nicht gefährdet, teilte das Kantonsspital Baselland (KSBL) am Vorabend mit. Trinkwasser – Mineralwasser – sei ausreichend vorhanden, die Nachlieferung sichergestellt.

Babynahrung soll laut Behörden möglichst nur mit Mineralwasser zubereitet, Lebensmittel wie Salat und Gemüse nur mit abgekochtem Wasser abgespült werden. Für den Kaffee oder fürs Zähneputzen soll das Wasser ebenfalls abgekocht werden. Die Verwendung von Hahnenwasser für die Körperhygiene wie etwa Duschen stelle indes kein Problem dar.

Problem noch nicht lokalisiert

Zur Ursache und Quelle der Verunreinigung konnte Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, am Freitag keine Angaben machen. «Das Problem ist noch nicht lokalisiert worden.» Grundsätzlich sind mehrere Ursachen möglich. Häufig gelangt bei Verunreinigungen Gülle via Bäche in Trinkwasserfassungen. Dies meist nach starkem Regen. Trinkwasserverschmutzungen in Trockenperioden sind hingegen eher untypisch.

Am Freitag ist der kantonale Krisenstab eingesetzt und eine Hotline für die Bevölkerung in Betrieb genommen worden. Das Kantonslabor führte mit Hochdruck Messungen durch, um Quelle der Verunreinigung auf die Spur zu kommen. Man versuche, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. Dies könne aber Tage dauern.

Trinkwasserverunreinigungen sind in der Region zum Glück selten. 2015 wurde vor Weihnachten in Bretzwil Alarm ausgerufen; das Trinkwasser war mit zu vielen Keimen belastet. Damals waren aber wesentlich weniger Menschen betroffen. Liestal hatte in den 1990er-Jahren gravierende Probleme mit dem Trinkwasser. Damals musste dieses wegen kontaminierten Leitungen über Wochen aus Zisternenwagen bereitgestellt werden.

In den sozialen Medien kritisierten Einwohner die aus ihrer Sicht mangelhafte Informationspolitik der Behörden. Gelobt wurde indes das ausführliche Schreiben, das die Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon für ihre Einwohner verfasst hatte.