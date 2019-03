Dem staubtrockenen Sommer 2018 war ein eiskalter Februar vorausgegangen, trotzdem wurde das vergangene Jahr zum wärmsten seit Messbeginn. Was bedeutet das für 2019? «Wir müssen uns auch 2019 – und künftig noch mehr – auf Wetterextreme einstellen», schätzt Lukas Kilcher. Und extrem ist dieses 2019 bereits mit dem milden Februar, den Pollenallergikern triefen bereits die Nasen angesichts der aktuellen Wucht an Erlen- und Haselpollen.

Bei offenem Fenster sitzt Lukas Kilcher mit hochgekrempelten Ärmeln in seinem Büro am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft. Während sein Bildschirm Temperaturkurven, Messwerte und Klima-Statistiken zeigt, spricht aus seinem Gesicht die Besorgnis. Beides hängt in diesem Fall eng zusammen, denn es ist der letzte Februartag, das Thermometer von MeteoSchweiz, Messstation Binningen, zeigt 19,5 Grad Celsius an – und den Aprikosenbäumen in seinem Garten entspriessen erste Blüten.

2014 machte sich die Kirschessigfliege hierzulande breit, die seither für grosse Schäden in den Baselbieter Obst- und Weinkulturen sorgt. Gerade hat man sich gegen sie allmählich in Stellung gebracht, etabliert sich bereits der nächste Schädling: die Marmorierte Baumwanze. Sie tut sich nicht nur an Obst-, sondern auch an Gemüsekulturen gütlich, besonders Bohnen munden ihr.

Enormes Schadenspotenzial

Bereits 2018 hat die Marmorierte Baumwanze, die aus dem asiatischen Raum stammt, im unteren Kantonsteil erstmals für Ausfälle an Obst- und Gemüsekulturen gesorgt. Ihr schreibt Lukas Kilcher ein enormes Schadenspotenzial zu. «Wanzen mögen Hitze, ihnen kommen die Bedingungen, die der Klimawandel bringt, sehr entgegen.» Ausserdem sei sie mit Pflanzenschutzmitteln aufgrund ihrer Grösse kaum niederzuringen.

Akut ist ihre Bedrohung in dieser Jahreszeit aber noch nicht – wie auch die aktuelle Schönwetterperiode noch keinen Schaden anrichten könne, so Kilcher. Aber sobald die Nächte frostfrei sind, und das wird in den kommenden Tagen der Fall sein, schreitet die Vegetation weiter voran. «Und alle erinnern sich noch, wohin ein sehr früher Austrieb führen kann», mahnt Lukas Kilcher und meint den ausserordentlich warmen Vorfrühling 2017, der in zwei Frostnächte Ende April mündete und mehr als die Hälfte der hiesigen Obst- und Weinernte vernichtete. «Und ein Kälteeinbruch kommt bestimmt noch.»