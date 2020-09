Trotz Bersets Machtwort: Beide Basel fordern Bundesgelder, um Spitälern zu helfen

Die Aussage von Gesundheitsminister Alain Berset ist eindeutig: «Der Bund hat nur verlangt, dass die elektiven Eingriffe während fünf Wochen weitergeschoben werden. Nun gibt es Nachholbedarf und wir sehen wirklich nicht, wieso das zu Mindereinnahmen führen sollte.» Dies sagte der Bundesrat am Montag nach einem Treffen mit Vertretern von Spitälern und Versicherern.

Dabei zeigt eine Erhebung des Vereins Spitalbenchmark und der Beratungsfirma PWC, dass der coronabedingte finanzielle Schaden für Spitäler und Kliniken bis Ende 2020 hochgerechnet 1,7 bis 2,6 Milliarden Franken betragen dürfte. Drei Viertel davon seien Ertragsausfälle, der Rest Zusatzkosten.

Engelberger und Weber halten dagegen

In der Region schätzte die Vereinigung der Nordwestschweizer Spitäler (VNS) den Gesamtschaden auf rund 100 Millionen Franken (bz berichtete). Bersets Machtwort kommt hier gar nicht gut an. «Das Behandlungsverbot haben nicht die Kantone, sondern der Bund angeordnet. Deshalb sind wir nach wie vor der Meinung, dass sich der Bund auch an den Ertragsausfällen beteiligen muss», sagt der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger, der aktuell auch als Präsident der Schweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) amtet, auf Anfrage.