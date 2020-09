Trotz Corona schwarze Null im Kantonsbudget 2021

Die Coronakrise hat Auswirkungen auf den Baselbieter Staatshaushalt - doch nicht derart gravierende, wie viele zuletzt wohl befürchteten: Das Kantonsbudget für 2021 sieht einen leichten Überschuss von 3,2 Millionen Franken, also eine schwarze Null vor, wie einer Mitteilung des Kantons Baselland vom Mittwochmorgen zu entnehmen ist. Zwar werden die Steuereinnahmen im kommenden Jahr gemäss Prognose 48 Millionen Franken tiefer liegen als noch vor Jahresfrist im Finanzplan festgehalten.

Gleichzeitig werden aber in einem ähnlichen Umfang die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank an den Kanton steigen - was die prognostizierten Ausfälle wieder ausgleicht. Das Konjunkturforschungsinstitut BAK Economics sieht für Baselland fürs laufende Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 3,9 Prozent vor. Das Minus liegt damit unter jenem für die Gesamtschweiz (-5,8%). Der vergleichsweise geringe Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Region trägt mit zur Stabilisierung des Staatshaushalts in Coronazeiten bei.

Kanton muss sich neu verschulden

In den weiteren Finanzplanjahren sind ebenfalls Überschüsse vorgesehen, diese liegen bei 8,1 Millionen Franken (2022) 14,9 Millionen (2023) und 38 Millionen Franken (2024). Vorgesehen ist, dass der Kanton weiterhin jährlich 55,5 Millionen Franken in den Abtrag des Bilanzfehlbetrags bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse einschiesst. Ohne diesen ausserordentlichen Aufwand lägen die Überschüsse in der Kantonsrechnung entsprechend höher.

Vorgesehen sind im 2021 ferner Nettoinvestitionen von 204,3 Millionen Franken, was knapp über dem langfristig angepeilten Wert von 200 Millionen pro Jahr liegt. Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei 76 Prozent liegen. Das heisst, der Kanton kann nicht alle Investitionen aus der eigenen Tasche finanzieren und muss sich neu verschulden.