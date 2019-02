Die Baselbieter werden wie vorgesehen am kommenden Sonntag über das Mehrwertabgabegesetz abstimmen. Der Urnengang wird nicht abgesetzt, wie das zwei Stimmrechtsbeschwerden verlangt hatten. Das hat heute die Landeskanzlei entschieden.

Damit sind die Beschwerden aber noch nicht fertig behandelt, wie es in der Mitteilung der Landeskanzlei heisst. Die Landeskanzlei hat nur entschieden, die Abstimmung stattfinden zu lassen. Die Beschwerdeführer hatten angeführt, die 68 Gemeinden, die sich für ein Nein einsetzen, würden den Volkswillen grob verfälschen. Doch die Landeskanzlei sieht darin «keine offensichtliche, sofort erkennbar gravierende und damit unzulässige Intervention der Gemeinden, welche die Stimmberechtigten in unzulässiger Weise beeinflussen würde». Deshalb verzichtet sie auf eine vorsorgliche Massnahme in Form einer Absetzung des Urnengangs am Wochenende.

Um nach dem 10. Februar die Beschwerden zu beurteilen, benötige die Landeskanzlei mehr Information, heisst es weiter. Deshalb ruft die Landeskanzlei die Beschwerdeführer auf, die Details darzulegen, wie die Gemeinden ihre Kampagne finanzieren würden. Zudem will die Landeskanzlei die betroffenen Gemeinden angehört werden.