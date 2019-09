Kein Bedarf. Die Aussagen des Bundesrats fallen deutlich aus. Damit ist es offiziell: Der Bau eines dritten Juradurchstichs zwischen Liestal und Olten ist für den Bund schlicht nicht mehr nötig. Mit dem Adlertunnel, den beschlossenen Entflechtungen in Muttenz und Pratteln sowie dem kürzlich gestarteten Vierspurausbau in Liestal sollen die nötigen Bahnkapazitäten erreicht werden, die den Zulauf zur Neat für die nächsten Jahrzehnte sichern.

«Das bedeutet nicht, dass der Wisenbergtunnel für immer und ewig beerdigt ist», beeilt sich Olivia Ebinger zu betonen. Die Sprecherin des Bundesamts für Verkehr (BAV) lässt aber keinen Zweifel offen, dass das Milliardenprojekt in Bundesbern gar kein Thema mehr ist.

Irritation über den faktischen Verzicht

Im Jahr 1987 figurierte der Wisenbergtunnel noch als eines von vier Projekten im Bundesbeschluss zu Bahn 2000, den das Volk abgesegnet hatte. Dann aber begann der stetige Abstieg: Auch im neusten, 12,8 Milliarden schweren Ausbauschritt 2035, dem das Bundesparlament im Juni grünes Licht erteilte, war der Tunnel gar kein Thema mehr. Und das dürfte auch so bleiben.

In der Region hat das teilweise für Kopfschütteln gesorgt. Die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz zeigte sich irritiert von Aussagen der Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga bei der kürzlich erneuerten Absichtserklärung zwischen dem Verkehrsdepartement und dem deutschen Bundesministerium für Verkehr zur Leistungssteigerung der Neat-Zulaufstrecken. Dabei hat der Bund den deutschen Partnern vorgeworfen, dass der bereits 1996 vereinbarte Vierspurausbau zwischen Karlsruhe und Basel erst 2041 fertiggestellt sein wird.

Sogleich wies Fetz ihre Parteikollegin darauf hin, dass auch die Schweiz ihren Verpflichtungen von 1996 bisher nicht nachgekommen sei: «Dort steht nämlich auch die dritte Juraquerung drin, und auf die warten wir seit Jahrzehnten.» Die deutschen Partner signalisierten ebenfalls Befremden darüber, dass die Schweiz die Abmachung mit dem Bau eines dritten Juradurchstichs nicht einhalten will.

Auch die Region Basel setzt heute andere Prioritäten

Das beeindruckt die Bundesbehörden augenscheinlich wenig. Sie verweisen auf den Neubau des Bözbergtunnels, der im Vertrag von Lugano nicht enthalten ist, gleichzeitig aber die nötigen Kapazitäten für den alpenquerenden Güterverkehr auf der Gotthardachse bereitstellen würde. Abschreckend wirken dürfte auch das Preisetikett von 5,6 Milliarden Franken, das dem Tunnelprojekt samt der nötigen Ausbauten rund um Olten anhaftet. Sogar die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zeigt sich mittlerweile zurückhaltend. Heute habe nicht mehr der Wisenbergtunnel, sondern das Herzstück in Basel Priorität.

So bestehe im Agglomerationsverkehr der grösste Handlungsbedarf, weshalb die unterirdische Verbindung zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof der Region mehr Nutzen bringe. Von einem dritten Juradurchstich hingegen würde vorab der Fern- und Güterverkehr profitieren. Gegenüber der bz liess die Baudirektion im November sogar offen, ob und wie sich Baselland beim nächsten Ausbauschritt für den Wisenbergtunnel starkmachen will. Im Landrat hatte dies sogleich Forderungen nach mehr Engagement der Kantonsbehörden ausgelöst – nützen dürften sie angesichts des Desinteresses in Bundesbern allerdings wenig.