FDP, SP, SVP, EVP und Grüne treten in allen zwölf Wahlkreisen an. In neun Wahlkreisen eigene Listen eingereicht haben CVP und GLP. In den Wahlkreisen Sissach, Gelterkinden und Waldenburg gibt es zudem erstmals Listen eines Mitte-Bündnisses von CVP, GLP und BDP. Mit eigenen Listen tritt die BDP in sieben Wahlkreisen an.

Im Wahlkreis Allschwil tritt zudem die neue Allschwiler Volkspartei (AVP) – eine Abspaltung der SVP-Ortspartei – mit einer eigenen Liste an, im Wahlkreis Muttenz die Initiative Christ und Politik (CuP). Nicht mehr mit dabei sind die Grünen-Unabhängigen.

Bei den kantonalen Wahlen 2015 hatte die SVP als wählerstärkste Partei 28 Sitze erreicht. Auf sie folgten die SP mit 21 Sitzen, die FDP mit 17, die CVP und die Grünen mit je 8, die EVP mit 4, die GLP mit 3 und die BDP mit 1 Sitz.

FDP und SVP stellen damit in der aktuellen Legislatur exakt die Hälfte der 90 Sitze im Landrat. Je eine Fraktion bilden CVP und BDP, Grüne und EVP sowie GLP und Grüne-Unabhängige. Letztere waren erst nach den Wahlen 2015 aus einer Abspaltung der Grünen entstanden.