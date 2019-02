Es krabbeln die Kakerlaken

Unwohnliche Asylheime sind auch im Fricktal ein Thema: So steht eine Asylunterkunft in Wegenstetten in der Kritik, wie die AZ Fricktal kürzlich berichtet hat. Das Asylheim sei ein «Drecksloch», klagte der Fricker Bruno Müller, der Migranten hilft, sich in der Schweiz schneller zurechtzufinden. Die Wände und Fliesen seien verdreckt, die Dusche verkalkt und die Küche versifft. Zudem krabbeln Kakerlaken über die Böden.

Im Gegensatz zu Bottmingen betreibt Wegenstetten die Asylunterkunft nicht selber, sondern hat dies an die Firma ORS Service AG ausgelagert. Ein ORS-Sprecher betonte, dass man eine Schädlingsbekämpfung veranlasst, diese aber wegen des schlechten Zustands des Hauses nicht zum Ziel geführt habe.