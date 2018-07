Die Richtzahl ist 22. So gross sollen die Sekundarschulklassen im Kanton Baselland sein. Liegt eine Klasse unter dem Wert, gibt es zwei Möglichkeiten: Man löst sie auf und verteilt die Schüler auf andere Standorte. Oder aber man füllt die Klasse mit «Ortsfremden» auf. Ausschlaggebend für diese Regelung waren Sparbemühungen: Mit jeder nicht geführten Sekundarschulklasse sinkt der Aufwand der Bildungsdirektion um rund eine Viertelmillion Franken pro Jahr.

Es gibt aber Grenzen der Pendlerei: Die 17 Sekundarschulen im Baselbiet sind sieben Schulkreisen zugeteilt. Grundsätzlich sind Zuweisungen über Schulkreise hinweg zu vermeiden – es drohen zu grosse Distanzen zwischen Wohnort und Schulhaus. Doch selbst diese Regelung führt zu Problemen, etwa im Laufental (siehe Kasten).

Auch innerhalb eines Schulkreises können die Schulwege lang werden. Das moniert Aesch. Zuteilungen nach Reinach habe es immer wieder gegeben, sagt Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger zur bz. Das sei wegen der Tramverbindung gut machbar. «Neu wurden jedoch viele nach Arlesheim zugeteilt, das verkehrstechnisch viel ungeschickter liegt.»

Abo als «faire Entschädigung»

Auch in Pratteln sind Schüler unzufrieden mit ihrer Versetzung. Einige, welche die Sek in Muttenz statt an ihrem Wohnort besuchen müssen, haben dem Orts-Parlament einen Brief geschrieben. Sie klagen, in der eineinalbstündigen Mittagspause müssten sie «nach Hause kommen, essen, auf Toilette gehen, ein bissschen entspannen und wieder in die Schule fahren.» Das sei kaum möglich. Darum fordern die Verfasser des Briefs ein Tram-Abo – als «faire Entschädigung».

Auch ein Kind des Prattler Einwohnerrats Patrick Weisskopf (Unabhängige) muss nach Muttenz pendeln. Er reichte eine Interpellation ein, in der er vom Gemeinderat unter anderem wissen wollte, ob er sich eine Beteiligung an den öV-Kosten vorstellen könne. Doch der Gemeinderat lehnte ab. Das Sekundarschulwesen sei Sache des Kantons, hiess es.

Patrick Weisskopf will sich aber noch nicht geschlagen geben. Er sagt auf Anfrage: «Mein Ziel ist, das Anliegen im Landrat aufs Tapet zu bringen.»