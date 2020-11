Umgang mit dem Coronavirus: Die Baselbieter Regierung lobt sich selbst

Finanzdirektor Anton Lauber grinst in die Kamera, während er Fünfliber aus seinem Kaffeekässeli zieht und zu Türmen stapelt. Kulturdirektorin Monica Gschwind blättert durch leere Kalenderseiten, Baudirektor Isaac Reber nimmt an einer virtuellen Sitzung teil, Gesundheitsdirektor Thomas Weber setzt vor dem Betreten eines Gebäudes eine Maske auf. Zum Schluss zieht Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer nach Telefon, Schlüsseln und Lippenstift ein Desinfektionsmittel und ein Massband aus der Handtasche: «Abstand halten. Alle.»

Das Ziel der Baselbieter Regierung wäre gewesen, die Bevölkerung mit der Videobotschaft daran zu erinnern, sich an die Corona-Massnahmen zu halten. Nur einen Tag später veröffentlichte der Regierungsrat ausserdem einen Bericht zur ersten Corona-Welle im Frühling. Und gibt sich selbst dabei gute Noten.

«Herausforderungen erfolgreich bewältigt»

Die Regierung habe die politische Führung übernommen und innert kürzester Zeit eine Krisenorganisation etabliert, die dem hohen Koordinations- und Klärungsbedarf habe standhalten können. So nennt die Regierung unter anderem die rund 150 Millionen Franken, die sie für Massnahmen zur Pandemiebewältigung sowie zur Unterstützung der Wirtschaft, der Bildungseinrichtungen, der Sportorganisationen und des Kulturbereichs eingesetzt hat. Im Vergleich zum gesamtschweizerischen Durchschnitt habe sich die Pandemie im Baselbiet weniger negativ auf die Wirtschaftsleistung ausgewirkt. So hat Baselland als einer der einzigen Kantone die KMU in Not mit einem eigenen Soforthilfe-Paket unterstützt.

Weiter lobt die Regierung die eigenen gesundheitspolitischen Krisenkonzepte: Dank Erfahrungen aus der ersten Welle habe man Konzepte für die Mobilmachung, die Spitallandschaft sowie die Beschaffung von Materialien und Medikamenten erschaffen. Auch zur Weiter- führung und zum Ausbau von Abklärungs- und Teststationen seien neue Konzepte ausgearbeitet und umgesetzt worden. «Die Herausforderungen und die Aufgaben wurden erfolgreich bewältigt», heisst es im Bericht.

Das sehen allerdings nicht alle so

«Man kann nicht sagen, die Regierung habe versagt. Aber es gibt sicher noch Luft nach oben», kommentiert Nils Jocher, Vizepräsident der SP Baselland. Er nennt beispielsweise die wirtschaftliche Unterstützung: «Es wäre Aufgabe des Kantons, dass niemand vor die Entscheidung zwischen Gesundheit und Einkommen gestellt wird», so Jocher. Auch fordert er bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, «wie Thomas Weber im März noch unter Beifall der Bevölkerung in Aussicht gestellt hat.» Seither sei wenig passiert.