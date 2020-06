Umkrempelung der Sozialhilfe: Vorschlag der Regierung in der Kritik

Jeder Sozialhilfebezüger im Baselbiet soll gemäss seiner individuellen Lage in eine von fünf Stufen eingeteilt werden. Je nach dem, wie gut er die Bedingungen seiner Stufe erfüllt, erhält er mehr oder weniger als die Grundleistung seiner Stufe. Das sieht das revidierte Baselbieter Sozialhilfegesetz vor. Zudem soll es ein Assessmentcenter geben, das die Bemühungen um Arbeitsmarktintegration von Stellen wie RAVs oder den Gemeinden koordiniert.

Den Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat Regierungsrat Anton Lauber (CVP) aufgrund einer Motion von Peter Riebli (SVP), die die bürgerliche Mehrheit des Landrats im vergangenen Jahr überwiesen hatte. Bereits damals sorgte der Vorstoss für einige Aufruhr, vor allem bei den Baselbieter Linken. Bis Ende Monat läuft die Vernehmlassung, und aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ist klar: Das Vorhaben ist höchst umstritten und wird noch viel zu reden geben.

FDP

«Im Grundsatz» unterstützt die FDP die Vorlage. Aber sie ist gegen ein kantonales Assessmentcenter. Dessen Nutzen zeige die Regierung nicht auf, zudem solle die Sozialhilfe in der Kompetenz der Gemeinden bleiben. Die FDP regt an, die Beträge an die Sozialhilfenehmer in den Kategorien stärker abzustufen, mehr als die +/- 10 Prozent vom Grundbedarf, die die Regierung vorschlägt.

CVP

Die CVP kritisiert, dass jeder Sozialhilfebezüger zu Beginn pauschal 30 Prozent weniger als der Grundbedarf erhalten soll. Davon sollten nur diejenigen betroffen sein, die ihren Pflichten nicht nachkämen. Die CVP bemängeln weiter, dass die Einstufung in fünf Kategorien bei den Gemeinden zusätzlichen administrativen Mehraufwand schaffen würden. Deshalb müsse das System vereinfacht werden. Das kantonale Assessmentcenter wird begrüsst.

SVP

Die SVP ist grundsätzlich einverstanden mit der vorgeschlagenen Umsetzung der Motion ihres Landrats Peter Riebli. Eine offizielle Stellungnahme wird die Partei nicht herausgeben. Landrat Andi Trüssel sagt nur: «Die Vorlage ist richtig, so wie sie jetzt ist.»

SP

Die SP spricht von einer «menschenverachtenden Motion Riebli». Mit dem Stufenmodell würden «Betroffene grundsätzlich unter Verdacht gestellt», weil sie ihre Kooperationsbereitschaft beweisen müssten. Das Fazit ist eindeutig: «Die SP lehnt die Vorlage ab.»

SKOS

Für die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ist die Revision «kompliziert, ungerecht und kontraproduktiv». Von den möglichen Kürzungen seien auch Kinder betroffen. Die bestehenden SKOS-Richtlinien würden bereits ein System des Forderns und Förderns erlauben. Ein einzigartiges Stufenmodell im Baselbiet würde den angestrebten Konsens unter den Kantonen schwächen.

Gemeindeverband

«Viele Bedenken aus den Gemeinden» stellt der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden gegenüber der Vorlage fest. Das Fünfstufenmodell werde «sehr kritisch hinterfragt». Die Gemeinden befürchten mit dem Ermessensspielraum, den sie bei der Einstufung erhalten sollen, eine ungleiche Behandlung der Bezüger. Ein Assessmentcenter sei zwar durchaus positiv, müsse aber bereits beim RAV einsetzen. Die Gesetzesrevision löse die grundsätzliche Problematik der laufenden Kostensteigerung im Sozialhilfebereich auf Gemeindeebene nicht.

Caritas

Das katholische Hilfswerk Caritas beider Basel lehnt die Revision ab. «Auf der sachlichen Ebene ist man sich einig, dass das neue Modell nicht funktionieren wird», sagt Geschäftsführer Domenico Sposato. Denn es sei viel zu kompliziert, niemand werde den Überblick über die Einstufungen haben. Diese würden zudem die Entsolidarisierung der Gesellschaft fördern und diese trennen.

Die Kirchen

In einer gemeinsamen Stellungnahme lehnen die Evangelisch-reformierte, die Römisch-katholische und die Christkatholische Kirche die Einführung von Grundpauschalstufen ab. In Anlehnung an den Propheten Jeremia schreiben sie: «Das heutige Sozialhilfesystem basiert auf einer christlichen Grundhaltung und orientiert sich an einem Menschenbild, welches beim Individuum à priori positive Eigenschaften und gewissenhaftes Handeln vermutet.» Mit der Revision werde die Sozialhilfe zu einem «System für Antrags- und Bittstellende zurück entwickelt», das die Bezüger unter erheblichen Druck setze.