Die Gemeinde Reinach muss hohe Ausgaben stemmen. Insbesondere in den Bereichen Schule, Sozialhilfe und Gesundheit sind die Kosten stark angestiegen. Um diese Ausgaben zu meistern, will der Gemeinderat unter anderem die Realisierung von Quartierplänen vorantreiben um so neue Steuerzahler nach Reinach zu bringen.

Diese Vorgehensweise ist im Einwohnerrat keineswegs unumstritten, wie die Debatte am vergangenen Montag zeigte: «Die finanzielle Strategie ruht auf wackeligen Beinen», so SVP-Einwohnerrat Adrian Billerbeck. Der Widerstand gegenüber Quartierplänen ist insbesondere in Reinach Nord beachtlich, wie das erfolgreiche Referendum gegen den Quartierplan Jupiterstrasse gezeigt hat. Billerbeck fordert in einem Postulat den Gemeinderat auf, eine Alternative zu den Quartierplanzonen zu suchen, damit diese Areale nicht über Jahre brach liegen und der Gemeinde Einnahmen fehlen.

Das Postulat schlägt im Notfall gar eine Rückkehr zur Regelbauweise vor. Gemeinderat Melchior Buchs dazu (FDP): «Ein Wechsel zur Regelbauweise wäre ein Gewaltakt und würde Rechtsunsicherheit für Investoren schaffen.» Buchs plädierte am Montag dafür, weiter die Strategie der Quartierplanzonen zu verfolgen, dies aber der Bevölkerung noch «besser zu kommunizieren».

Buchs will keine Sonderstellung

Der neu gewählte Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) will kein Dorfkönig sein. Dies bekräftigte er erneut, als es am Montag um den Vorschlag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) ging, die Macht des Gemeindepräsidenten teilweise einzuschränken: In Reinach leitet der Gemeindepräsident sowohl den Gemeinderat als auch die Geschäftsleitung und steht damit operativ und strategisch an der Spitze. Durch diese Überlappung der Führungsorgane sei aus einem verwaltungsinternen Problem eine politische Krise geworden, schreibt die GRPK bezüglich der Asyl-Affäre im vergangenen Jahr.

Der neue Gemeindepräsident zeigte sich offen für den Vorschlag der GRPK: «Bisher hatte der Gemeindepräsident im Gemeinderat eine Sonderstellung. Das möchte ich nicht», so Buchs. Der Gemeinderat wird nun einen Vorschlag ausarbeiten.

Ferner wurde am Montag eine Interpellation eingereicht, die sich mit dem Raumkonflikt zwischen Sport- und Freizeitanlage Fiechten und Teilumfahrung Reinach Süd beschäftigte. Die Interpellation stellt die Frage, wie es in dieser Sache nun weitergeht. Die Debatte, die wohl viele Reinacher beschäftigen und aufwühlen wird, findet in einer der nächsten Sitzungen statt.