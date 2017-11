Die Gemeinde Reinach rechnet im kommenden Jahr mit einem Gewinn von 2,6 Millionen Franken. Allerdings kommt dieses gute Ergebnis nur dank vorgesehenen Landverkäufen in der Höhe von 6,1 Millionen zustande, denn ohne diese ausserordentlichen Erträge müsste die Gemeinde einen Verlust von 3,5 Millionen Franken ausweisen, da die Kosten im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich massiv steigen.

Der Gemeinderat präsentierte die Zahlen am Montag an der Sitzung des Einwohnerrates. Das Budget ist Teil des Jahres- und Entwicklungsplans 2018 – 2022, der auch Erläuterungen zur allgemeinen finanziellen Entwicklung der Gemeinde enthält.

Umstrittene Quartierpläne

Einige Parlamentarier bezeichneten das geplante Vorgehen als heikel und sogar spekulativ: «Ein grosser Teil der budgetierten Einnahmen basiert auf noch nicht realisierten Landverkäufen. Das ist ein heisses Eisen», hiess es von Seiten der Planungskommission. In der Privatwirtschaft sei es auch nicht ratsam, mit Einnahmen von Kunden zu rechnen, die noch nicht existierten. «Wir bewegen uns auf dünnem Eis.»

Die Gemeinde will die Realisierung von teils umstrittenen Quartierplanungen vorantreiben, um zusätzliche Steuerzahler nach Reinach zu bringen und so Mehreinnahmen zu generieren. Doch gegen ebendiese Quartierpläne gibt es teils beachtlichen Widerstand aus der Bevölkerung, wie das aktuelle Referendum gegen den Quartierplan Schönenbach und zuvor die Bruchlandung des Quartierplans Jupiterstrasse an der Urne gezeigt haben. «Wir sind uns bewusst, dass die Akzeptanz zur inneren baulichen Verdichtung mit weiteren Anstrengungen verbessert werden muss», so der Gemeinderat.

Gemeinde hilft Angestellten

Weiter debattierte der Einwohnerrat über eine erneute Pensionskassensanierung, da sich die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) bereits wieder in Schieflage befindet. Die Deckungslücke, die durch eine Senkung des technischen Zinssatzes entstanden ist, will die Gemeinde bei ihrem Personal überbrücken. Rund 3,2 Millionen Franken sollen dafür bereitgestellt werden. Aber auch das Personal wird mehr einzahlen müssen, so der Vorschlag der Gemeinde, der nun in der Planungskommission im Detail erarbeitet wird.