An der Kilchmattstrasse in Muttenz BL ist es in den letzten Monaten gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Dienstag zu diversen Sachbeschädigungen an Personenwagen gekommen. Die unbekannte Täterschaft hatte es vor allem auf die Pneus der verschiedenen Autos abgesehen.

Die Pneus wurden mit einem nicht bekannten Gegenstand zerstochen. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.