Und wieder sind sie aktiv, die Enkeltrickbetrüger

Am 6. August wurde eine Rentnerin in Oberwil von einer angeblichen Freundin telefonisch kontaktiert und dazu gebracht, insgesamt 70'000 Franken anzuheben. In St. Louis übergab sie das Bargeld dann an eine junge Frau, wie die Polizei Baselland am Dienstag mitteilte.

Gut einen Monat später, am 3. September, erhielt auch eine Rentnerin aus Binningen einen Anruf von einer angeblichen Freundin, die mehrere zehntausend Franken verlangte, um einen drohenden finanziellen Verlust abwenden zu können. Die Rentnerin liess sich im Endeffekt überreden und bezog bei ihrer Bank 50'00 Franken. Auch sie übergab das Geld in St. Louis an eine jüngere Frau, so die Polizei.