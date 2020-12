Unfall-Fahrer vom Gempen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt – was bedeutet das?

Ein Sportwagen steht auf der Strasse, die Windschutzscheibe komplett zerschmettert, daneben liegt ein Rennvelo am Boden: Es ist ein schlimmes Bild, das die Unfallstelle am Gempen an jenem Mittwoch Mitte Juni 2019 zeigt (die bz berichtete mehrfach). Vergangene Woche hat die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 24-jährigen Fahrer erhoben – wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Straftaten, die nicht genannt werden. Wann die Verhandlung stattfindet, ist noch unklar. Für den Fahrer gilt die Unschuldsvermutung.