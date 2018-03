Das Polizeipräsidium Freiburg bittet in einer Mitteilung um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend in der Bühlstrasse in Weil am Rhein ereignet hat. Gegen 17.30 Uhr wurde ein dort geparkter grauer Toyota von einem vorbeifahrenden roten Lkw angefahren und beschädigt.

Anschliessend fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker in Richtung B3 weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zwei Zeugen beobachteten dies, notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Da das Kennzeichen falsch abgelesen wurde, weshalb die Polizei weitere Zeugen sucht, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können (07621/97970). Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen roten Lkw mit einem Baselbieter Kennzeichen.