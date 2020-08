Ungenügend gesicherte Ladung verursacht Unfall in Diepflingen

Um 14 Uhr habe sich auf der Hauptstrasse ein Gerüstbrett vom Lastenträger eines 57-Jährigen Lieferwagenfahrers gelöst und sei auf die Gegenfahrbahn hinausgeragt, teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit. In diesem Moment habe sich auf der Gegenfahrbahn ein weiterer Lieferwagen genähert. Obwohl beide Fahrzeuglenker sofort bremsten, bohrte sich das Gerüstbrett beim Kreuzen in die Frontscheibe des entgegenkommenden Lieferwagens.

Der Lenker des entgegenkommenden Lieferwagens und seine Beifahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden von der Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Polizeibilder vom Monat August: