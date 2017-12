Bei allem Verständnis für die finanzielle Situation des Kantons – Damian Wyss hat die Nase voll: «Einfach abwarten und nichts tun, ist angesichts der heutigen Lärmsituation unhaltbar.» Der Co-Präsident der SP Lausen hatte die Federführung, als seine Partei vor bald zwei Jahren eine Petition mit 305 Unterschriften an die Regierung übergab, die einen besseren Lärmschutz entlang der A 22 in Lausen fordert. Passiert ist seither nichts.

Dabei war die Petition nicht der erste Versuch, den Kanton dazu zu kriegen, die Lärmschutzwände entlang der A 22 zu sanieren und an gewissen Stellen auf der Südseite der Umfahrungsstrasse überhaupt erst welche zu errichten. So gab es schon 1976 im Landrat einen Vorstoss zu diesem Thema. Der Lausner Gemeindepräsident Peter Aerni betont: «Wir versuchen seit Jahren, Druck zu machen.» Gerade vor ein paar Wochen sei der Gemeinderat diesbezüglich wieder mit einem Schreiben an den Kanton gelangt. Noch warte man auf eine Antwort. «Für Lausen ist der Zustand unhaltbar, aber es passiert einfach nichts.» Begründet wird dies vom Kanton mit den hohen Kosten. Denn das vorgesehene Lärmsanierungsprojekt umfasst auch teure Instandsetzungsmassnahmen. So kam die Regierung in ihrer Petitionsantwort zum Schluss, dass die Realisierung «mit dem momentanen finanziellen Hintergrund nicht opportun» sei. Dies auch deshalb, weil der Bund die kantonalen Autobahnen 2020 übernehmen wird und ab dann für die Sanierung zuständig ist. So heisst es beim Kanton auf Anfrage, zurzeit würden mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) «die Modalitäten geklärt, damit eine möglichst rasche Umsetzung erfolgen kann».