Unterschätzt: Versager-Label für Tourismus

Endlich! Das Baselbiet ist in die nationalen Schlagzeilen vorgedrungen. Der «Blick» ehrte den Halbkanton diese Woche als «Trödel-Kanton», der es «klammheimlich zum grössten Coronaversager geschafft hat». Die Zeitung erreichte, was dem Baselbiet aus eigener Kraft nie gelungen wäre: das Interesse des ganzen Landes auf sich zu ziehen. Plötzlich wusste auch der hinterwäldlerischste Eidgenosse, dass das Baselbiet existiert und über ein Gremium verfügt, das manche Regierung nennen. Das Versager-Label wirkte auf diese Behörde wie eine Überdosis Espresso: Plötzlich dachte sie laut nach und handelte sogar. Massnahmen hier, Einschränkungen dort und das Bekenntnis, den Baselbieter nicht aussterben zu lassen – man will Daniela Schneeberger ja nicht nur Schafe repräsentieren lassen.

Der Zeitpunkt, sich Corona anzunähern, ist aber denkbar ungünstig. Die Aufmerksamkeit des Landes ist dem Baselbiet gewiss, sogar Landkarten machen die Runde, die nicht wenige Leute jubeln lassen: «Schatz, dieses Baselland ist ja gar nicht weit!» Es wäre der Moment schlechthin, für die unterschätzte Tourismus-Region zu werben. Allerdings müsste der Regierungsrat dies gemeinsam machen. Keiner der fünf Magistraten kann es sich erlauben, ein Virus zu bekämpfen, wenn die touristische Zukunft auf dem Spiel steht! «15 minutes of fame», also wenn nicht jetzt, wann dann?

Am effektivsten wäre es, jene Regionen auszubooten, die kein Versager-Label ihr Eigen nennen können. Warum aufs Matterhorn klettern, wenn eine Gondel aufs Chellenchöpfli führt? Wieso die Triftbrücke zu Fuss überqueren, wenn Baselbieter Brücken SUV-tauglich sind? Warum das Schloss Chillon bewundern, wenn Binningen und Bottmingen auch über je ein Schloss verfügen – erst noch mit Beiz?

Reichen diese Slogans nicht, bleibt die emotionale Ebene: Ihr fühlt Euch schlecht, weil Corona Euer Leben zerstört? Habt vor lauter Homeoffice Panik, unter echte Menschen zu gehen? Kein Problem: Wir sind die wahren Versager! So schlecht wie wir steht sonst keiner da! Kommt zu uns und fühlt Euch wie Gewinner! Denn ausser uns ist jeder ein Gewinner. Sogar der Kanton Aargau. Und das will was heissen. Also, willkommen im Baselbiet!