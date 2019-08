Es ist aussergewöhnlich, was die Gemeinde Allschwil macht. Dreimal belegte sie im «Allschwiler Wochenblatt» die mittlere, herausnehmbare Doppelseite, zweimal in einer Grossauflage, die in die Briefkästen aller Haushalte eingeworfen wird. Der Gemeinderat rief die Bevölkerung dazu auf, die Petition des Gemeinderats gegen den Fluglärm zu unterschreiben. Auch auf der Gemeindeverwaltung lagen die Bögen auf, ebenso konnte die Unterschrift online eingegeben werden. Einen Samstagnachmittag lang gingen die Gemeinderatsmitglieder persönlich auf Unterschriftenjagd.

Jetzt wird die Sammelfrist verlängert. Ursprünglich war angekündigt worden, die Aktion per 31. Juli zu beenden. Die neue Sammelfrist lautet jedoch Ende August. Das heisst: Ab Montag, 2. September, beginnt die Gemeinde damit, die Unterschriftenbögen auszuwerten, also Namen und Adressen prüfen und zählen.