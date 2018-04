An der Rennbahnkreuzung in Muttenz ereignete sich vor einem halben Jahr ein schwerer Unfall, bei dem ein Lastwagen mit einem vollbesetzten Flexity-Tram der BVB kollidierte. Dieses steht seit dem Vorfall beschädigt im Depot am Wiesenplatz, wie das «Regionaljournal» von SRF am Donnerstag berichtete.

Dort heisst es, die Versicherung prüfe momentan eine Offerte des Herstellers für eine Reparatur. Aufgrund des entstandenen Schadens müsse abgeklärt werden, ob eine Reparatur überhaupt sinnvoll sei.

Auf Anfrage der bz erklärt der Mediensprecher der BVB Benjamin Schmid, dass sich ausserdem weitere Überlegungen aufdrängten: «In ungefähr fünf Jahren werden neue Trams angeschafft. Dieser Hintergrund kann ebenfalls Auswirkungen haben auf die Zukunft des stark beschädigten Trams.»