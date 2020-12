Unwetterwarnung Stufe Rot: Glatteisregen in Liestal

Ab Freitagvormittag und -mittag ist nach Angaben der Meteocentrale Schweiz in Liestal mit Glatteisregen zu rechnen. Dies gilt für den Zeitraum zwischen 11 und 19 Uhr. Gegen Abend und in der Nacht geht der Glatteisregen dann in Regen über. Streckenweise ist mit gefährlichen Fahrbahnverhältnissen durch gefrierenden Regen zu rechnen.