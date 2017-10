Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft kam es auf der Rennbahnkreuzung in Muttenz, auf der St. Jakobstrasse, zu einem Auffahrunfall zwischen einem Personenwagen und einem Roller. Der 69-jährige Taxifahrer fuhr von Basel herkommend auf der St. Jakobstrasse in Richtung Muttenz Dorf. Dabei bemerkte er zu spät, dass die 25-jährige, vor ihm fahrende, Rollerfahrerin bei der Ampel an der Rennbahnkreuzung abbremste. Folglich fuhr er auf das Heck des Rollers auf.

Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich bei der Kollision. Sie musste durch die ausgerückte Sanität in ein Spital gebracht werden.

Während dieser Unfallaufnahme durch die Polizei Basel-Landschaft kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer fuhr dabei auf der Birsfelderstrasse in Richtung Rennbahnkreuzung. Bei der Lichtsignalanlage an der Rennbahnkreuzung spurte er hinter einem Personenwagen auf der linksabbiege Spur, in Richtung Muttenz Dorf, ein. Als die Lichtsignalanlage auf grün umschaltete fuhr der Personenwagen los und bog nach links ab.

Aus bisher nicht geklärten Gründen fuhr der Lastwagen geradeaus in Richtung Margelackerstrasse, übersah das aus Muttenz Dorf herkommende Tram der Linie 14 und kollidierte seitlich frontal mit diesem. Der Chauffeur, der Tramführer sowie 37 Personen wurden verletzt; 16 wurden mit bis zu mittelschweren Verletzungen hospitalisiert. Inzwischen konnten die meisten Personen, welche gestern hospitalisiert wurden, das Spital wieder verlassen.

Das bei einer heftigen Kollision mit einem Lastwagen in Muttenz schwer beschädigte und entgleiste Tram ist über Nacht wieder auf die Schienen gestellt worden. Nach dem Abtransport waren am Donnerstag noch Gleise und Leitungen fertig zu reparieren.

Die Wucht des Aufpralls des Sattelschleppers hatte die Tramfront aus dem Schienen gehoben. Da sich der 14er in voller Fahrt über die Kreuzung befand, wurde in der Folge ein Fahrleitungsmast rasiert. Entsprechend aufwändig waren dann Bergung und Reparatur. Die Schadenhöhe ist laut einem BVB-Sprecher wohl sehr hoch, aber noch nicht beziffert.

Nachdem zunächst unklar gewesen war, ob das demolierte Tram zerlegt und auf der Strasse abtransportiert werden muss, haben es die Spezialisten in der Nacht für den Schienenweg transportfähig machen und auf die Gleise stellen können. Ein Lastwagen half dann, das Fahrzeug ein paar Meter weg von der Kreuzung zu schieben.

Nun soll der demolierte Tramzug am Donnerstag bis zum Stadion St. Jakob auf ein Servicegleis gebracht werden, wie der Sprecher weiter sagte. In der betriebsfreien Zeit über Nacht werde er danach ins Servicezentrum am Basler Wiesenplatz befördert. Bei der Reparatur werde die Herstellerin Bombardier beigezogen.

Seit Mittwochnachmittag wird der lange Streckenabschnitt zwischen St. Jakob und Pratteln BL mit Tramersatzbussen bedient. Die BVB hoffen gemäss einem Sprecher am Donnerstagmittag, dass die Strecke noch am selben Tag wieder instand gestellt werden kann.