Vehementer Widerstand gegen Muttenzer Windpark-Pläne von wenigen

Man musste mit einem Schlagabtausch zwischen Windkraftgegnern und Gemeinderat rechnen, als diese am Dienstagabend im Mittenza-Saal zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Pläne von Primeo Energie ausserhalb der Medien aufeinandertrafen. So gross und breit, wie SVP-Landrätin Anita Biedert den Widerstand angedeutet hat, scheint dieser aber nicht zu sein. Viele Plätze blieben leer.

Zwar bat Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann (CVP) darum, nur Fragen zu stellen und politische Statements erst im Rahmen der in drei Wochen startenden öffentlichen Mitwirkung einzubringen. Doch jene, die gegen das Vorhaben sind, äusserten trotzdem in Kritik – manchmal auch in Fragen verpackt. Die meisten kritischen Anmerkungen kamen von Biedert selber.

Lärmimmissionen, der Abstand zum Siedlungsgebiet, der Einfluss aufs Grundwasser und die Gefahren durch Eisabwurf und Brände standen dabei im Zentrum. Biedert reichten die Erklärungen des zuständigen Gemeinderats Thomi Jourdan und von Antoine Millioud, CEO der Aventron AG, aber nicht. Letztere plant die Windräder, Primeo Energie ist Hauptaktionärin der Aventron AG, die Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke plant und betreibt.

Rotoren würden bei Eis automatisch abstellen

Biedert fühlte sich von den beiden nicht ernst genommen und empfand die Antworten «zum Teil als despektierlich», wie sie nach der Veranstaltung klagte. Die SVP-Landrätin hat das Gefühl, dass Primeo Energie aufgrund der ablaufenden Bundessubventionen aufs Tempo drückt. Beweis dafür sei, dass sogar der Gemeinderat von der offensiven Kommunikation des Energiedienstleisters und der Berichterstattung überrascht wurde, wie Gemeindepräsidentin Stadelmann zugab.