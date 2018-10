Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhr ein 92-jähriger Velofahrer auf dem parallel verlaufenden Weg zu den Tramgeleisen aus Richtung Münchenstein zur Tramhaltestelle Lochacker in Reinach.

Bei der Tramhaltestelle fuhr er ohne Abzusteigen nach links über den Tramübergang und übersah dabei ein einfahrendes Tram. Laut Angaben der Polizei kam zu einer frontalen Kollision, wobei der 92-Jährige unter dem Tram eingeklemmt wurde. Der Velofahrer ist noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.



Während den Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einem Tramunterbruch in beide Richtungen von fast drei Stunden. Unter anderem musste die Feuerwehr das Tram hydraulisch anheben, um die Person unter dem Tram bergen zu können.



Zwecks Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs hat die Polizei Baselland in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet, wie es in der Mitteilung heisst. Weitere Abklärungen sind im Gang.

