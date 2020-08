Velofahrerin bei Selbstunfall in Liestal schwer verletzt

Zum Unfall war es kurz vor 8 Uhr an der Oristalstrasse Richtung Liestal gekommen, als die 39-Jährige aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Herrschaft über ihr Velo verlor, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. In der Folge habe sie den Randstein am rechten Strassenrand touchiert und sei auf das Trottoir gestürzt. Es werden Zeugen gesucht.