Verkehrsunfall auf der A2: Eine Person verletzt

Involviert waren drei Fahrzeuge. Eine Person wurde verletzt, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilt. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 54-jährige Personenwagenlenkerin von der Raststätte Pratteln herkommend auf die Autobahn A2, in Fahrtrichtung Bern / Luzern, auf. Beim Wechseln nach links auf den Normalstreifen kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem korrekt fahrenden Sattelschlepper. In der Folge schleuderte der Personenwagen über die beiden Überholstreifen und kollidierte mit der Betonwand in der Mitte der Autobahn. Ein auf dem zweiten Überholstreifen fahrender Personenwagenlenker konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und kollidierte mit dem Personenwagen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt.

Die unfallverursachende Personenwagenlenkerin wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die beiden Personenwagen wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Sachverhaltsaufnahme musste der zweite Überholstreifen für rund 90 Minuten gesperrt werden. Dies führte zu grösseren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2.