«Verkümmerte, verfressene Körper»: Videokünstler untersucht Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt

In seinen Videoarbeiten, die momentan im Kunsthaus Baselland zu sehen sind, geht es nicht um temporeiche Action. Christoph Oertli ist ein Forscher, der die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt untersucht. Der in Winterthur geborene Videokünstler besuchte die Fachklasse Audiovisuelle Gestaltung an der Schule für Gestaltung in Basel.

Da die Natur in den Zeichnungen der schweizerisch-amerikanischen Künstlerin eine wesentliche Rolle spielt, wurde im Kunsthaus ein realer Garten angelegt. Den Einbezug des Regionalen erklärt Ines Goldbach so: «Wenn ich einen internationalen Kunstschaffenden einlade, dann möchte ich nicht nur Werke in Kisten bekommen. Es soll etwas Einmaliges vor Ort entstehen.» Die Ausstellung besteht zwar aus drei Einzelpositionen, doch überschneiden sie sich in der Thematik. Ob in Form der Zeichnung, dem Video oder der Installation – die Werke hinterfragen unsere Alltagswahrnehmung: Nicht zuletzt auch, wie sich der menschliche Alltag in diesem Ausmass von der Natur entfernen konnte.

Ines Goldbach hat als Kuratorin ein Ausstellungskonzept entwickelt, bei welchem das Publikum die Arbeiten körperlich aktiv erfährt. Neben der bisher umfangreichsten Einzelausstellung von Oertli werden parallel dazu zwei weitere künstlerische Positionen mit regionalem Bezug gezeigt. Stefan Karrer hat den kantonalen Förderwettbewerb «Solo Position» gewonnen. In seiner Arbeit untersucht er Kommunikationsformen und Auswirkungen des Internets. Marlene McCarty hatte einst in Basel studiert und sich dann in New York mit ihren grossen Bleistiftzeichnungen einen Namen gemacht.

In der Videoarbeit «Monsieur René» gleitet die Kamera durch eine überfüllte Wohnung. Immer wieder zoomt das Objektiv an die angesammelten Objekte heran, ein beklemmendes voyeuristisches Gefühl wird spürbar. Diese Wohnung befand sich in einem baufälligen Bürgerhaus, in welchem Oertli einen Stock weiter unten selbst wohnte. Eines Tages sah er die obere Wohnungstüre eingetreten, der Bewohner war verschwunden.

Trotz der spürbaren Realitätsnähe ist Christoph Oertli kein Dokumentarfilmer: «Mich interessiert die Vielzahl von Realitäten, die gleichzeitig an einem fremden Ort vorhanden ist. Mit der Kamera kann ich durch verschiedene Realitäten schweben.» Nicht selten versetzt er in seinen Montagen Personen in Geschehnisse hinein, die sich in Wahrheit nie genau so abgespielt haben. Das Reale und Virtuelle fliessen in einander, die technischen Eingriffe sind als solche kaum mehr wahrnehmbar.

Ein unverhofft perfektes Filmset in Tokio

In seiner neusten Arbeit «Sensing Bodies» nützt er die japanische Stadtlandschaft als Bühne. Dabei erscheint die real aufgenommene Umgebung und Natur in einer solchen Perfektion und Reinheit, dass man sie beinahe für artifiziell hält. Drei Monate verbrachte Christoph Oertli in Tokio, der Park rund um den Kaiserpalast offenbarte sich als das perfekte Filmset. «Solche Orte kann man nicht suchen, man begegnet ihnen zufällig», schwärmt er begeistert. Die Parkbesuchenden hätten sich mit ihren reduzierten Bewegungen als ideale Performer erwiesen.

Auch wenn Oertli neue technische Entwicklungen bewundert, beurteilt der Künstler unseren heutigen Umgang mit dem eigenen Körper eher kritisch: «Früher hat man den Körper bei der Feldarbeit als Arbeitsinstrument gebraucht, heutzutage schaltet man den Körper beinahe aus. Irgendwann werden wir nur noch verkümmerte, verfressene Körper herumrobben sehen.»

Die Videoarbeit erscheint als erschreckend reale Zukunftsvision. Denn wer kennt sie nicht; die absorbierten Gesichter, die sich in erstarrten Körperhaltungen über kleine Bildschirme beugen?