Vom 14. Juni 2018 bis 15. Juli 2018 findet die Fussball-WM in Russland mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft statt. Dies ist für viele Menschen ein besonderes Ereignis. Die Spiele sind mehrheitlich in den späten Abend- respektive Nachtstunden angesetzt. Um dem Gemeinschaftserlebnis Fussball Rechnung tragen zu können und um nach den Spielen etwas feiern zu können, werden die Öffnungszeiten der Gastgewerbebetriebe und -anlässe für die Spieltage der WM 2018, wie bereits in den vergangenen EM- und WM-Jahren, angepasst.

Deshalb gelten für alle Gastwirtschaftsbetriebe inklusive Vereinswirtschaften sowie alle mit der WM im Zusammenhang stehenden Gelegenheitswirtschaften ausschliesslich an den Spieltagen verlängerte Öffnungszeiten bis um 2 Uhr. Allerdings sind die Veranstalter von Anlässen sowie die Betreiber von Gastwirtschaften dafür verantwortlich, dass sie und ihre Gäste gebührend Rücksicht auf die weniger fussballbegeisterte Wohnbevölkerung nehmen.