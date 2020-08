Verleihung Kulturpreis Baselland: Niggi Messerli vom Kunsthaus Palazzo erhält den Kulturpreis 2020

Der Baselbieter Kulturpreis wird dieses Jahr ohne Event, dafür digital und online verliehen – wegen der Coronasituation. Die bz begleitet die Preisvergabe in dieser Form:

Die Bekanntgaben erfolgen über drei Tage jeweils um:

Mittwoch, 5. August, 12 Uhr:

Förderpreis Musik an La Nefera

Donnerstag, 6. August, 12 Uhr:

Spartenpreis Kulturelle Impulsprojekte an Cornelia Huber

Freitag, 7. August, 12 Uhr:

Verleihung Hauptpreis

In der Printausgabe der bz erscheint tags darauf eine entsprechende Würdigung beziehungsweise Besprechung, also in den Ausgaben vom Donnerstag, 6. August, bis und mit Samstag, 8. August.